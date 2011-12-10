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İzmir'deki operasyonda 7 tutuklama İZMİR (A.A)

10 Aralık 2011 21:57

-İzmir'deki operasyonda 7 tutuklama İZMİR (A.A) - 10.12.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan, ancak cumhuriyet savcılığının yaptığı itiraz sonucu haklarında yakalama kararı alınan 13 kişiden 7'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Kasım Salı günü düzenlenen operasyonun ardından mahkemece serbest bırakılan, ancak cumhuriyet savcılığının yaptığı itiraz sonucu haklarında tutuklama kararı çıkartılan 13 kişi arasında bulunan büyükşehir belediyesi bürokratları, H.K, S.S, Z.G, I.Ç, T.A, T.E ve E.B gözaltına alınarak, İzmir Adliyesi'nde yeniden mahkemeye çıkarıldı.  Nöbetçi mahkemede, haklarında verilen tutukluluk kararı, yüzlerine okunarak vicahiye çevrilen zanlılar, cezaevine gönderildi.  Zanlılar, İzmir Adliyesi'nden polis araçlarıyla cezaevine götürülüşleri sırasında, yakınları, bazı belediye çalışanları ve CHP üyeleri tarafından alkışlarla uğurlandı. Bu arada haklarında tutuklama kararı verilen kişilerden özel şirket yetkilisi M.B'nin de İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul'da daha önce de yine özel şirket yetkilileri G.B ve M.B adlı iki kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin de İstanbul'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir'e getirecekleri öğrenildi.  Haklarında tutuklama kararı verilen 3 kişinin ise halen aranmasına devam edildiği kaydedildi. 

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