İzmir'deki okul 30 ikiz, 1 üçüzle Guinness Rekorlar Kitabı'na aday

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesindeki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu\'nda 30 ikiz ve 1 üçüz eğitim görüyor. Bu özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmek için girişim başlatılan okulda, en çok yaşanan sorun ise birbirine benzeyen öğrencilerin isimlerinin karıştırılması oldu.

Bin 400 öğrencisi bulunan Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu, farklı bir özelliğiyle dikkat çekiyor. Sabah ve öğlen eğitim verilen okulda 30 ikiz ve 1 üçüz okuyor. İkiz ve üçüz öğrencileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Öğrencilerin 16\'sının tek yumurta ve 14\'ünün de çift yumurta ikizi olduğu öğrenildi.

TEK ZORLUK İSİM KARIŞIKLIĞI

Okulda öğretmenlerin, yöneticilerin ve diğer öğrencilerin yaşadığı başlıca sıkıntı ise bu öğrencilerin isimlerini karıştırmak. Öğrencileri dersleri ve ikili ilişkilerinde karıştıran öğretmenlerin, bunu yaşamamak için onları kiloları, boyları, gözlükleri, vücut özelliklerine göre ayırt etmeye çalıştığı belirtildi. Tek yumurta ikizlerinin de sınıfın iki farklı köşesine oturtulduğu ifade edildi. Okulun bu özelliğini çocuklarını kaydettirip eğitimlerine başlamasından sonra fark ettiklerini söyleyen veliler, öğrenci karışıklıklarının yaşanmasıyla ilgili tatlı anılar edindiklerini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Eraslan, bu hoş durumun tesadüfen ortaya çıktığını, hem İzmir\'in hem de okullarının tanıtımı için Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu olarak Guinness Rekorlar Kitabı\'na başvuracaklarını söyledi.



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