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İzmir'deki Madımak anlaması polis müdahalesi

İzmir'de Madımak katliamının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var

Fotoğraf: sendika.org

03 Temmuz 2014 00:42

İzmir’de Madımak katliamının 21’inci yıldönümünde düzenlenen anma etkinliği kapsamında yürümek isteyen yaklaşık bin kişilik gruba polis TOMA’larla müdahale etti. Olaylar sırasında birçok gösterici gözaltına alındı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Sivas’ta 21 yıl önce Madımak Oteli’nde 33 aydın ile 2 otel görevlisinin yaşamını yitirdiği olaylarda ölenler için İzmir’de anma etkinliği düzenleyen yaklaşık bin kişilik grup, saat 19.00 sıralarında basmanede toplandı. Buradan yürüyerek Konak meydanı’na gitmek is teyen gruba polis izin vermedi. Dağılmaları konusunda yapılan uyarılara rağmen yürümekte ısrarlı olan gruba polis TOMA’lardan tazyikli su sıkara müdahale etti. Arbede sırasında bazı göstericiler hafif şekilde yaralanırken, polis birçok kişiyi gözaltına aldı. 

 

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