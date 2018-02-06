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İzmir'deki lisede meydana gelen patlamada öldüğü açıklanan kursiyer hayata döndürüldü!

İzmir Abdulhamit Han Meslek Ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki patlamada 5 kişi yaralandı

06 Şubat 2018 15:22

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Abdulhamit Han Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kazan dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Bunun ardından bir mucize gerçekleşti... Öldüğü açıklanan Öznur Güzelocak'ın (45) duran kalbi, 112 Acil ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Mahallesi’nde Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde saat 11.33’te okulun bodrum katındaki kazan dairesinde bulunan doğalgaz kazanında basınç yükselmesi sonucu patlama meydana geldi. Okulda derslerin işlendiği sırada büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama, paniğe neden oldu.

Patlamayla, okulun bitişiğinde bulunan Halk Eğitim Merkezi’nin duvarı çöktü. Olayda, Halk Eğitim Merkezi’nde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine okula çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, öğrenciler, kısa sürede tahliye edildi.

Duvarın altında kaldı

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıp, öğrencilerin tahliyesini kolaylaştırdı. Haberi duyan veliler ise endişeyle okula koştu ve çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Halk Eğitim Merkezi’ndeki odada bulunan 5 kişiden tekstil kursiyeri Öznur Güzelocak, üzerine devrilen duvarın altında kaldı. Gelen 112 Acil sağlık ekibi, itfaiyenin yardımıyla duvar altından çıkardığı Öznur Güzelocak’ın kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık ekibinin müdahalesiyle Öznur Güzelocak’ın kalbi tekrar çalıştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez, okula üç ay önce doğalgaz bağlandığını belirterek, okul bahçesinde toplanan velileri ve öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı. Yahşi, okulun tatil edilmesine gerek olmadığını söyledi.

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