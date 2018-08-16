İzmir'deki kurban pazarlarında alıcılar bekleniyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesi Yeşildere Semti\'nde kurulan pazarda, Türkiye\'nin farklı illerinden gelen satıcılar, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları satışa sundu. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatı 1000 liradan başlarken, canlı ağırlığı 600 kiloyu bulan büyükbaş kurbanlığın fiyatı 10 bin lira.

Kurban Bayramı\'na sayılı günler kala, İzmir\'de kurulan kurban pazarlarında satışlar başladı. Konak ilçesi Yeşildere semtinde kurulan pazarda da Afyonkarahisar, Ağrı, Sivas gibi illerden getirilen kurbanlıklar, alıcıları bekliyor. Bütün yıl Afyonkarahisar\'da beslediği 105 koyun, 20 keçi, 6 da danayı İzmir\'e getiren Ümmet Gökhasan (57), vatandaşların pazara gelip hayvanları görmesi gerektiğini söyledi. Şu anda satışların durgun olduğunu, alıcıların kurban almak için genellikle arife gününü beklediğini söyleyen Ümmet Gökhasan, büyük emekler ile yetiştirdikleri kurbanlıklarının tümünü satmayı umduğunu belirtti. Canlı ağırlığı 40 ila 45 kilo arasında değişen küçükbaşlardan koçun fiyatının 1000 ile 1100 arasında değiştiğini söyleyen Ümmet Gökhasan, canlı ağırlığı 600 kilo olan ve yaklaşık 300 kilo et vereceğini söylediği büyükbaş kurbanlığın fiyatının ise 10 bin lira olduğunu belirtti.

PAZAR YERİ ELEŞTİRİSİ

Gökhasan, kurbanlıkları tuttukları 6 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğundaki çadır alanlarının kirasının yüksek olduğunu belirterek, \"Buraya 5 bin lira kira veriyoruz. Nakliye için de 3 bin lira veriyoruz. Biz de bu masrafı çıkarmak zorunda kalıyoruz. Bu kadar para veriyorsak, alanda ahırlı, çadırlı düzenli bir yer istiyoruz. Kuru toprağın üstüne hayvanlarımızı koyuyoruz. Böyle giderse bir gün gelecek İzmir kurban bulamayacak\" dedi.

ALICI VE SATICILAR ARASINDA KIYASIYA PAZARLIK

Ali Mutlu (42) isimli esnaf ise kurban fiyatlarının geçen yıla göre sadece 50 lira arttığını kaydetti. Fiyatlarda geçen yıla göre büyük değişiklik olmadığını söyleyen Mutlu, \"Yemin çuvalı geçen yıl ortalama 55 liraydı. Bu yıl 70 liraya alıyoruz. Kurbanlıklarda ise geçen yıl ile bu yıl arasında 50 lira fark var. Kurbanlıkların durumu belli, hepsi kaliteli\" dedi. Mutlu, kurbanlık almaya gelen İbrahim Meydan ile pazarlık da yaptı. İbrahim Meydan, bütçesinin düşük olduğunu ve iki küçükbaş kurban alacağını, ancak fiyatta anlaşamadıklarını belirtti. İki kurbanlık için 2 bin 500 lira ayırdıklarını, fakat beğendiklerinin fiyatlarının bin 600 liradan başladığını söyleyen Meydan, \"Neredeyse asgari ücret kadar. O nedenle zorlandık. Çocuklarımız için almak istiyoruz ama fiyat yüksek geldi\" dedi. Kurbanlık alan İbrahim Meydan ve esnaf Ali Mutlu daha sonra pazarlığa tutuştu. Meydan\'ın 100 lira fiyat düşürmesini istediği Mutlu, zarar edeceğini belirterek, ancak 50 lira düşebileceğini söyledi. Alıcı ve satıcı daha sonra 100 lira indirimde uzlaştı.

ALICIYA FİYATLAR YÜKSEK GELDİ

Ağrı\'dan İzmir\'e gelen Mehmet Şah Cüce (54) de hayvanların fiyatının normal olduğunu belirtti. Ancak satışlarda durgunluk yaşandığını söyleyen Mehmet Şah Cüce, \"Şu anda para yok. Bayram havası yok, kriz havası var\" diye konuştu. Sivas\'ın Şarkışla yaylasından kurbanlık getiren Ferhat Kulan da, 7 yıldır İzmir\'de kurban pazarına geldiğini söyleyerek, \"Bu yıl pazar bir kapandı bir açıldı. Bu nedenle biraz sorun yaşadık\" dedi.

Kurban pazarında henüz beklenilen hareketliliğin olmadığı, gelenlerin de fiyat araştırması yaptığı gözlendi. Ayşe Yetim de pazara gelen kararsız vatandaşlardan biri oldu. Pazardaki fiyatları yüksek bulan Yetim, \"Emekliyiz, emeklinin bütçesi ne kadar olabilir? Pahalı geliyor bize. Eşimden 750 lira aylık kaldı. Onun üstüne bir şey ekleyip almak istiyorum ama pek mümkün değil. Kurbanlıklar 1100 liranın üstünde. Kurban almayacağız gibi. Pazarı gezeceğiz. Bütçemize uygun bir kurbanlık bulursak alacağız. Yoksa almayacağız\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI