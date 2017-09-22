İzmir'deki kazada baba ve kızı öldü (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri\'ne;

\'İzmir\'deki kazada aynı aileden 3 kişi öldü\' başlığıyla verdiğimiz haberi, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden veriyoruz.

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YENİDEN



Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR - Aydın Otoyolu\'nda, başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdi. Kazada sürücünün eşi 51 yaşındaki Nilgün Özçelik ise ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen Kenan Doğru\'nun kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik’in yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücünün eşi Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan ve yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kazada yaşamını yitiren baba ve kızının cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayı yara almadan atlatan diğer otomobilin sürücüsü Kenan Doğru, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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