T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'deki kazada aynı aileden 3 kişi öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR - Aydın Otoyolu'nda, başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 59 yaşındaki Ayhan Özçelik, eşi 51 yaşındaki Nilgün Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdi

22 Eylül 2017 16:07

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR - Aydın Otoyolu\'nda, başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 59 yaşındaki Ayhan Özçelik, eşi 51 yaşındaki Nilgün Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdi.
Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen Kenan Doğru\'nun kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve eşi Nilgün Özçelik\'in yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Zeynep Özçelik ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Aynı aileden 3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayı yara almadan atlatan diğer otomobilin sürücüsü Kenan Doğru, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAAydın OtoyoluAyhanKazaAydın Otoyolu Torbalı KavşağıAydınTVKenan DoğruNTKazayıNilgünKazadaAynıAdli Tıp Kurumu MorguKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24