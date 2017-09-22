İzmir'deki kazada aynı aileden 3 kişi öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR - Aydın Otoyolu\'nda, başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 59 yaşındaki Ayhan Özçelik, eşi 51 yaşındaki Nilgün Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdi.

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen Kenan Doğru\'nun kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve eşi Nilgün Özçelik\'in yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Zeynep Özçelik ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Aynı aileden 3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayı yara almadan atlatan diğer otomobilin sürücüsü Kenan Doğru, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.