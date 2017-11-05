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İzmir'deki kazada 2 kişi yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'İN Bayraklı İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı

05 Kasım 2017 09:20

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'İN Bayraklı İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Altınyol üzerinde meydana geldi. Alsancak\'tan Karşıyaka yönüne giden 35 HUS 17 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrulup yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobil, daha sonra takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 22 yaşındaki Merve Kahya ile 18 yaşındaki Mahmut Can Çeliktaş\'ı Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Polis, kazayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, sürücü olduğu ve kazadan sonra olay yerinden kaçtığı öne sürülen Hüsrev Kahya\'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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