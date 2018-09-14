İzmir'deki kavgada 4 kişi yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde, alacak anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi keserle, 3 kişi de darbedilerek yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Çamdibi Semti\'nde bulunan Barbaros Mahallesi\'ndeki işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, işyerine gelen bir grup ile karşı grup, alacak nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi keserle başından, 3 kişi de darbedilerek vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdığı yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavga sonrasında olay yerinden ayrılan ve bir süre sonra ayrıldıkları otomobille geri gelen grup, içinde kimsenin olmayan işyerini tabancayla kurşunladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, İzimr Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.