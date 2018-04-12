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İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 53 kişiye gözaltı kararı (2) - Yeniden

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA) - İZMİR merkezli 24 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanması'na yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 34'ü yakalandı

12 Nisan 2018 13:23

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA) - İZMİR merkezli 24 ilde, FETÖ/PDY\'nin \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) kripto yapılanması\'na yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 34\'ü yakalandı. Operasyonun, gözaltına alınan bazı subayların itirafları üzerine yapıldığı belirtildi. 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca \'TSK içindeki FETÖ yapılanması\'na yönelik bir süredir sürdürülen soruşturmada, itirafçıların ifadeleri üzerine kripto örgüt üyelerinin de isimleri tek tek tespit edildi. \'Etkin pişmanlık\' hükümlerinden yararlanan itirafçıların verdiği bilgi ve ifadeler sonrası daha önce haklarında herhangi bir işlem yapılmayan ve örgütün \'kripto yapılanması\' içinde yer aldığı anlaşılan kişilere yönelik harekete geçildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir merkezli 24 ildeki eş zamanlı operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında 53 kişinin isminin bulunduğu belirtildi. Çoğu muvazzaf subay olan gözaltındaki şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi\'ne getirildi.

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