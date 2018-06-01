İzmir'deki 'FETÖ' soruşturmasında 12 tutuklama

İzmir merkezli 7 ilde 'FETÖ'nün sivil toplum yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 12 kişi ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Sekiz zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 25 Mayıs'ta, İzmir merkez olmak üzere Hatay, Ankara, Afyon, Denizli, Isparta ve İstanbul'daki eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 36 kişiden 22'sini gözaltına almıştı.

Gözaltına alınanlar içinde FETÖ'nün kapatılan derneklerinde yönetim kurulu üyeleri ile örgüt hiyerarşisinde "bölgeci", "bölge talebe mesulu (BTM)", "belletmen" ve "izdivaç sorumlusu" görevindeki kişilerin de olduğu öğrenilmişti.