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İzmir'deki 'FETÖ' operasyonunda adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 34'ü tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 98 lkişiden 35'i mahkemeye sevk edilmişti

07 Ekim 2017 00:51

İzmir'de ‘FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 35 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 98 şüpheliden 35'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu zanlılardan 34'ü, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden cezaevine gönderildi, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 63 zanlının ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Berkant Karakaya tarafından yürütülen ‘FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 98'i muvazzaf, 19'u daha önce meslekten ihraç edilen 117 asker hakkında yakalama kararı verilmişti.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 45 ilde 29 Eylül'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 98 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerle, "FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfından 'abiler'in ilgilendiği, bunların TSK içerisindeki mensuplarını gizliliğe riayet ederek ankesörlü telefonlarından aradıkları" iddia ediliyor.

İzmir'de 2010-15 Temmuz 2016 tariplerinde görev yapan TSK mensuplarından "mahrem abiler" tarafından aranan ve toplantılara çağrılan 268 askeri personel olduğu, bunların birçoğunun darbe girişimi sonrasında tutuklandığı belirtilmişti. Bu personelden bir kısmının Genelkurmay, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay ve astsubay rütbesinde kritik birimlerde görev yaptıkları ortaya çıkmıştı.

 

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