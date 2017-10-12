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İzmir'deki FETÖ operasyonuna 6 tutuklama daha

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) kripto askeri yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 15 şüpheli

12 Ekim 2017 19:07

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) kripto askeri yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 15 şüpheliden 6\'sı tutuklandı.
İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY\'nin kripto askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün \'mahrem abileri\' tarafından aranarak toplantılara çağrılan 268 askeri personel tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 98\'i muvazzaf asker, 19\'u meslekten ihraç edilen, toplam 117 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Geçen 29 Eylül’de yapılan operasyonda gözaltına alınan 98 şüpheliden 75\'i daha önce adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 67\'si tutuklandı.
Son olarak gözaltında bulunan 23 kişiden, 15\'i adliyeye sevk edildi. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şüphelilerden 6\'sı, \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçlamasıyla tutuklandı, diğer 9 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Halen gözaltında bulunan 8 şüphelinin ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

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