İzmir'deki 'Etek giydirme operasyonu'nda yeni ayrıntılar

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ve ailesi hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunan bir kişiye etek giydirip, kendisini bacağından vurduran ve bu görüntüleri de internette paylaştıkları için tutuklanan 9 kişiye ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Çakıcı\'nın sözde İzmir temsilcisi olduğu öne sürülen V.Ş.\'nin evindeki aramada, Alaattin Çakıcı imzalı, \"Yapacağınızın en iyisini yapacağınızı biliyorum, 10 bin lira gönderildi\" yazılı not bulunduğu belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir\'de etek giydirilen bir kişinin kendisini tabancayla bacağından vurduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda, kendisini vuran ve tedavi gördüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden kaçan kişinin T.Z. olduğu belirlendi. Erzincan\'dan İzmir\'e gelen T.Z.\'nin, olay öncesi havalimanından kendisini karşılayan grupla birlikte ayrıldığını güvenlik kameralarından tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda Ç.B., S.Ö., Ş.Y., M.A., M.Y., S.K., V.Ş. ile Çakıcı\'nın yeğeni S.F.Ç. yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

YENİ AYRINTILAR

Bu arada olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Görüntülerde kendisini bacağından vuran T.Z. hakkında, eskiden Alaaddin Çakıcı\'nın sözde Erzincan temsilcisi olduğu, sosyal medya danışmanlığı yaptığı ve sosyal medyadan kadınlar hakkında haddini aşan paylaşımları nedeniyle tepki çektiğine ilişkin bulgular elde edildi. Operasyon kapsamında tutuklanan, Ş.N. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan, suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı\'nın sözde İzmir temsilcisi V.Ş.\'nin, işlediği cinayet nedeniyle 28 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. V.Ş.\'nin evindeki aramada bir ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ile Alaattin Çakıcı imzalı, \"Yapacağınızın en iyisini yapacağınızı biliyorum, 10 bin lira gönderildi\" yazılı not bulundu.

