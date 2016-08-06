İzmir'deki dev holdingin patronu 'FETÖ'den gözaltına alındı

İzmir’de inşaat, otomotiv, akaryakıt ve AVM işletmeciliği faaliyetleri gösteren Kavuklar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavuk’un da aralarında bulunduğu 7 kişi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 2 bin kadar çalışanı bulunan Kavuklar'ın 2014 yılı cirosu 750 milyon TL.

Kavuk, aynı soruşturma kapsamında kapatılan Gediz Üniversitesi’nin de kurucu başkanıydı. Abdullah Kavuk, Çeşme’deki yazlığında Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kavuk’un kardeşi Mehmet Kavuk da memleketleriMalatya’da gözaltına alındı.

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Abdullah Kavuk gözaltına alındı.

Cirosu 750 milyon lira

45 yıl önce temeli atılan Kavuklar, karyakıt, otomotiv, beton, prefabrik, gayrimenkul geliştirme, sigortacılık, gıda, matbaa ve mürekkep olmak üzere bir dizi sektörde faaliyet gösteriyor. Grubun sitesinde yer alan bilgiye göre, 2014 yılı cirosu 750 milyon TL.

Kavuklar'ın temelini Mehmet Kavuk (ortada) 45 yıl kadar önce attı.

2 bin kişi çalışıyor

Mehmet Kavuk'un kereste ticareti ile temelini attığı Kavuklar bünyesinde 2 bin kişi çalışıyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Abdullah Kavuk’un üstlendiği grup, İzmir'de perakende akaryakıt satışının yüzde 10'unu karşılıyor.

Kavuklar, Bayraklı Tower ve Ege Suits gibi büyük gayrimenkul projeleri ile öne çıktı. Kavuklar ayrıca, 1.200 dairelik konut projesi de hayata geçirdi.