İzmir’deki bombalı eylemlerin sanığının tahliye talebine ret

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, AK Parti Karşıyaka ilçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği\'ne ses bombalı eylem düzenleyen ve Buca\'da polisle çatışmaya giren MLKP üyesi 23 yaşındaki Deniz A.\'nın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, sanık avukatının tahliye talebini reddetti.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı binasına 2015 yılında ses bombasıyla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. Daha sonra MHP Çamdibi irtibat bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliği’ne atılan ses bombalarıyla saldırı düzenlendi. Bu olayda da ölen ya da yaralanan olmazken, iki binada da maddi hasar meydana geldi. Buca\'da ise devriye görevi yapan polis ekibine uzun namlulu silahla ateş edilmesi sonucunda polis memurları aracın camlarının kırılmasıyla yaralandı. Üç olayın ardından başlatılan soruşturmada eylemleri gerçekleştirdiği iddiasıyla MLKP üyesi Deniz A. elindeki poşette dipçiksiz otomatik silah, bir tabanca ve el bombasıyla yakalandı. Deniz A.’ya yardım ettiği tespit edilen saldırgan ise kaçtı. Deniz A., hakkında ömür boyu hapis ve 30 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Deniz A. ve sanığın avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, dinlenecek tanık B.A.\'nın gelmediğini, Adli Tıp Kurumu\'ndan beklenen raporun geldiğini belirtti. Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederken, sanık avukatı, ise müvekkillinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.