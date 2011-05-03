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İZMİR'DEKİ ARAMADA 9 KİŞİ SERBEST İZMİR (A.A)

03 Mayıs 2011 15:18

-İZMİR'DEKİ ARAMADA 9 KİŞİ SERBEST İZMİR (A.A) - 03.05.2011 - Özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla mali büro ekiplerince dün İzmir Büyükşehir Belediyesinde başlatılan aramanın ardından gözaltına alınan belediye çalışanlarından 9'u, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Dün gözaltına alınan belediye çalışanlarından 34'ünün sorguları İzmir Emniyet Müdürlüğünde sürüyor. 9 kişinin, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Biri yurt dışında olduğu bildirilen iki kişinin arandığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesinde dün sabah başlatılan aramanın devam ettiği, bilgisayar kayıtlarının kopyalanmasının sürdürüldüğü kaydedildi. Özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla dün sabah İzmir Büyükşehir, Karabağlar ve Aydın'ın Kuşadası belediyelerinde arama başlatılmış, belediye çalışanlarından gözaltına alınanlar olmuştu.

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