-İZMİR'DEKİ ARAMA TAMAMLANDI İZMİR (A.A) - 25.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında ''özel hayatın gizliliğinin ihlali''ne ilişkin verilen talimat üzerine başlatılan operasyon kapsamında İzmir'de muvazzaf subayın evinde ve iş yerinde yapılan arama tamamlandı. AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, çalıştığı birim ve kimliği açıklanmayan muvazzaf subayın evinde ve görevli olduğu birimde yapılan arama sona erdi. Bu kişiye ait bilgisayar ve bazı evraka el konulduğu, incelenmek üzere İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında bazı muvazzaf ve emekli subayların müşteki sıfatıyla ifadesine başvurulmuştu.