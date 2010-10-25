T24 LogoT24 Logo
Gündem

İZMİR'DEKİ ARAMA TAMAMLANDI İZMİR (A.A)

25 Ekim 2010 21:30

-İZMİR'DEKİ ARAMA TAMAMLANDI İZMİR (A.A) - 25.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında ''özel hayatın gizliliğinin ihlali''ne ilişkin verilen talimat üzerine başlatılan operasyon kapsamında İzmir'de muvazzaf subayın evinde ve iş yerinde yapılan arama tamamlandı. AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, çalıştığı birim ve kimliği açıklanmayan muvazzaf subayın evinde ve görevli olduğu birimde yapılan arama sona erdi. Bu kişiye ait bilgisayar ve bazı evraka el konulduğu, incelenmek üzere İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında bazı muvazzaf ve emekli subayların müşteki sıfatıyla ifadesine başvurulmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24