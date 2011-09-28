-İzmir'deki arama tamamlandı İZMİR (A.A) - 28.09.2011 - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmayı yürüten Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının kararıyla başlatılan operasyon kapsamında İzmir'de askeri tesiste yapılan arama tamamlandı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin bazı adreslerde arama yapılmasına yönelik kararı doğrultusunda İzmir'in Buca ilçesi Şirinyer semtindeki Merkez Komutanlığında yapılan arama sona erdi. Merkez Komutanlığında görevli bir astsubayın ofisinde ve lojmanında cumhuriyet savcısının nezaretinde polis ve askerler tarafından yapılan aramada bazı belgelere el konulduğu, astsubayın bilgisayarındaki bilgilerin yedeklendiği bildirildi. Aramada elde edilen dokümanların Malatya'ya gönderileceği öğrenildi. Eski BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının talebi doğrultusunda, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Malatya, İzmir, İstanbul, Ankara ve Antalya'daki bazı adreslerde arama başlatılmıştı.