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İzmir'deki 1 Mayıs kutlamalarında çıkan arbede sonucu 1 kişi öldü

İbrahim Kutluay’ın, taburcu edildiği evinde fenalaştıktan sonra tekrar hastaneye kaldırıldığı, bugün saat 12.00 sıralarında yaşamını yitirdiği bildirildi

02 Mayıs 2013 19:49

İzmir’deki 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına kortej haline giderken gruplar arasında yaşanan arbedede yaralanıp hastaneye kaldırılan İbrahim Kutluay, yaşamını yitirdi.

Doğan HaberAjansı'nın haberine göre, Halkın Kurtuluşu Partisi üyesi olduğu bildirilen 58 yaşındaki Kutluay’ın, taburcu edildiği evinde fenalaştıktan sonra tekrar hastaneye kaldırıldığı, bugün saat 12.00 sıralarında yaşamını yitirdiği bildirildi. İlk incelemede, kalp krizinden öldüğü ileri sürülen Kutluay’a, otopsi yapılacağı kaydedildi.

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