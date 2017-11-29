İzmir'de ESHOT bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Utku BOLULU / İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi, ESHOT Genel Müdürlüğü\'nün 875 milyon 697 bin TL olan 2018 yılı mali bütçesini oy çokluğuyla onayladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde ESHOT Genel Müdürlüğü bütçe görüşmelerinde Ak Partili üyelerin eleştirilerine Başkan Aziz Kocaoğlu cevap verdi. Ak Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, ESHOT Genel Müdürlüğü yönetimini başarısız, bütçesini yetersiz gördüklerini söyledi. Doğan, ESHOT\'un İzmirlilerin beklentilerini karşılamaktan uzak, dünya standartlarını benimsemeyen sıradan bir kurum haline geldiğini, birçok kentte klimalı durak yapılırken, İzmir\'de mevcut duraklar dahi korunamadığını savundu. ESHOT\'un iflas noktasına geldiğini öne süren Doğan, \"ESHOT Uluslararası Toplu Taşımacılık Birliği\'nden geçen yıl ödül aldı. Bu birliğe geçen yıl 60 bin TL ödendi. 2018\'de 70 bin TL ödeneceğine göre alınacak yeni ödül hayırlı olsun. ESHOT, İZBAN ve İZDENİZ grevlerinde de sınıfta kaldı. Siz de grevlerin bitmesi için taraflarla görüşmeyi geciktirdiniz\" dedi. Ak Partili üye İmet Tunç ise kadrolu işçilerin azaltılmasını eleştirdi.

KOCAOĞLU: AĞZINIZDAN ÇIKANI BEYNİNİZDEN GEÇİRİN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ak Parti Grubu\'nun eleştirilerini tek tek yanıtladı. ESHOT\'un ödül aldığı Uluslararası Toplu Taşımacılık Birliği\'ne İETT ve İstanbul Metro\'nun da ödeme yaptığını, ancak İzmir\'in aldığı plaketi alamadıklarını söyledi. Ak Parti Grubu\'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin kredi derecelendirme kuruluşlarından aldığı AAA notunu, bu kuruluşlara para ödendiği söylemleriyle eleştiri konusu yaptığına dikkat çeken Kocaoğlu, \"Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi kredi derecelendirme kuruluşlarına para vererek kredi notunu değerlendirtmiyor mu? Ağzınızdan çıkanı beyninizden geçirin arkadaş. Ben bu söylemi anlamıyorum\" dedi.

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Kocaoğlu, elektrik enerjisi üretimine devam edeceklerini, üretimin 1.25 megavata çıktığını söyledi. ESHOT bütçesinin açık verdiği eleştirilerini de değerlendiren Kocaoğlu \"Evet bütçe açık veriyor. Ankara\'da EGO\'nun giderleri 848 milyon TL, geliri 548 milyon TL. Borçlanma 300 milyon TL, açık yüzde 35\'tir. İstanbul İETT\'de gider 2 milyar 140 milyon TL, gelir 1 milyar 724 milyon TL, borçlanma 416 milyon TL, açık yüzde 24\'dür. ESHOT\'da gider 875 milyon TL, gelir 685 milyon TL, borçlanma 184 milyon TL\'yle yüzde 21\'dir.\" dedi.

BÜTÇE GÖRÜŞMESİNDE GREV TARTIŞMASI

ESHOT\'da 4 bin 150 işçi çalıştığını açıklayan Kocaoğlu, taşeronun kalkacağının açıklandığını ama kalkmadığını belirterek \"Bizim taşeronlarımız belediye şirketleridir. Ne demek istediğimizi anlarsınız. TBMM bir kanun düzenler de ESHOT\'a \'Kendi işçini alacaksın. İhaleye çıkmayacaksın\' derse çıkmayız\" dedi.

Ak Parti Grubu\'nun grevleri bile siyasi malzeme yaptığını dile getiren Kocaoğlu, Cumhurbaşkanı\'nın işadamlarına \'OHAL var, grev yaptırmıyorum\' dediğini belirterek, \"Öyleyse İzmir nereye bağlı?\"diye sordu. Ak Partili Doğan\'ın \"Varsayımlar üzerine konuşuyorsunuz\" tepkisi üzerine Kocaoğlu, \"Konuştunuz, dinledik. Savunma yapıyoruz. Bir şey demedim. OHAL\'in olduğunu söyledim. İZBAN grev süreci sırasında, burada tezgahın ne olduğunu, kimin elini ovuşturduğunu, kimin bu memlekette grev olsun da millet işkence çeksin dediklerini, hepsini biliyorum.\" dedi.

Ak Partililer bu sözlere tepki göstererek, Kocaoğlu\'ndan kimleri kastettiğini açıklamasını istedi. Bunun üzerine Kocaoğlu, \"Bunu daha önce de söyledim. Grev sizi ilgilendiriyorsa kimin çomak soktuğunu anlarsınız. Evet, AKP iktidarıdır, evet hükümettir\" dedi. Ak Parti Grubu bu sözlere tepki gösterdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada ESHOT Genel Müdürlüğü\'nün 875 milyon 697 bin TL olan 2018 yılı mali bütçesi, Ak Parti Grubu\'nun ret oylarına karşın oy çokluğuyla kabul edildi.