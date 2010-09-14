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İzmir'de zırhlı banka aracı 400 bin lirayla çalındı.

İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde bir banka şubesinin önünde park halinde bulunan ve içinde 400 bin lira olduğu belirtilen zırhlı banka aracı, kimliği belirsiz kişilerce &c

14 Eylül 2010 03:00

T24 - İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde bir banka şubesinin önünde park halinde bulunan ve içinde 400 bin lira olduğu belirtilen zırhlı banka aracı, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Bugün öğle saatlerinde Karabağlar’daki bir banka şubesinin önündeki, park halinde bulunan zırhlı banka aracı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Çalınan zırhlı banka aracı, GPRS’ten alınan sinyaller sayesinde, Buca İlçesi’nde Akıncılar’da terk edilmiş olarak bulundu. Başka bir araçla kaçtıkları anlaşılan hırsızların, banka aracında bulunduğu belirtilen 400 bin TL’yi aldıkları öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
 

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