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İzmir’de zeytinlik yangını

Faruk ÇARK/BAYINDIR (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Bayındır İlçesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 3 hektarlık zeytinlik zarar gördü

15 Ekim 2017 00:03

Faruk ÇARK/BAYINDIR (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Bayındır İlçesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 3 hektarlık zeytinlik zarar gördü.
Hacı İbrahim Mahallesi Mersinlidere mevkiindeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bayındır Belediyesi’nden 2 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü’nden 1 arazöz ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaklaşık 3 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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