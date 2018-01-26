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İzmir'de 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olunması ve Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunulması için yürüyüş düzenlendi

26 Ocak 2018 16:36

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Narlıdere ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olunması ve Türk Kızılayı\'na kan bağışında bulunulması için yürüyüş düzenlendi. 
AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığı\'nca Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Aslan Bilgi ile Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök\'ün yanı sıra yaklaşık 200 kişi katıldı. Narlıdere İtfaiye Grubu\'ndan başlayan yürüyüş, Şehitler Anıtı\'nda sona erdi. Ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganları attı. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Başkan Bilgi, \"Bu yürüyüşü sadece AK Parti olarak düzenlemiyoruz. Bu yürüyüşü Narlıdere halkı olarak düzenliyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi Afrin operasyonu da halkımızı yeniden birleştirdi. Tüm siyasi bayrakları bir köşeye atarak, hep birlikte Türk bayrağına sarıldık\" dedi.
Şehitlikte saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Türk Kızılayı tarafından alana getirilen otobüste, yürüyüşe katılanlar, kan bağışında bulundu. AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Bilgi de ilk kan bağışında bulunanlardan oldu. Kan veren Fatma Deniz Saka, \"Afrin\'deki Mehmetçik\'imize destek olmak için buradayız. Askerimiz, orada, terör örgütlerine karşı mücadele veriyor. Kızılay\'ı boş bırakmayalım. Gerekli kan ihtiyacını karşılayalım\" dedi.
Şehitler adına dökülen lokmanın ardından etkinlik, sona erdi.

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