İzmir'de Zafer Bayramı kutlandı

Taylan YILDIRIM- Mustafa OĞUZ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü törenlerle kutlandı.

İzmir\'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı\'na saat 09.30\'da, çelenk bırakmasıyla başladı. İzimr Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla bu ilk tören sona erdi. Protokol üyeleri daha sonra İzmir Valiliği\'ne geçti. Burada saat 10.15\'te başlayan törende Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Zafer Bayramı nedeniyle tebrikleri kabul etti.

COŞKU CUMHURİYET MEYDANI\'NA TAŞINDI

Kentteki Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında tekrar Cumhuriyet Meydanı\'nda buluşuldu. Geçen yılların aksine İzmirlilerin fazla ilgi göstermediği törenlerde, sıkı güvenlik önlemleri alındı. Protokol üyeleri ve davetliler hariç diğer katılımcılar, tek tek aranıp alana alındı. Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun, üstü açık askeri araçla katılımcıların bulunduğu tribünleri selamlamasıyla tören başladı. Kutlamalara AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Kerem Ali Sürekli, Necip Kalkan, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir milletvekilleri Musa Çam, Mustafa Balbay ve Özcan Purçu da katıldı. Ayrıca Jandarma Eski Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi de protokol tribünde törenleri izledi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Personel Yüzbaşı Mehmet Ağır yaptı. Yüzbaşı Mehmet Ağır, Türkiye\'nin büyük zaferi vatan ve millet sevgisiyle kazandığını, Türk ordusunun dün olduğu bugün de ulusunun emrinde olduğunu söyledi. Konuşmalardan sonra geçit töreni yapıldı. Kentteki çeşitli birliklere bağlı askerlerin geçiş yaptığı törende, vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Askerlerin elinde taşıdıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri büyük alkış aldı.

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