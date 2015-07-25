İzmir'de yüzlerce kişiye Gezi davası

İzmir’deki Gezi eylemlerine katılan yüzlerce kişiye aradan iki yıl geçtikten sonra davalar açılıyor. Gezi eylemlerinin ilk dört günü gözaltına alınan yüzlerce kişi hakkında hazırlanan iddianameler mahkemeler tarafından kabul ediliyor. İzmir’deki eylemleri takip eden Muhabirimiz Metehan Ud hakkında da şu ana kadar 3 dava açıldı.

Evrensel Gazetesi’nde yer alan habere göre, hakkında dava açılanlar, ‘Görevi yaptırmamak için direnme, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama ve bu eylemleri düzenleme ve yönetme’ ve ‘Mala zarar vermekle suçlanıyor. Dava açılanlar arasında sendika yöneticileri, işçiler, kamu emekçileri, siyasi parti ve kitle örgütü temsilcileri ve üniversite öğrencileri bulunuyor.

İki yıl sonra açılan Gezi davalarını değerlendiren Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Sekreteri Nergis Tuba Aslan, “Soruşturmanın ne kadar sürede tamamlanacağına dair yasalarda düzenleme olmadığı için adli mekanizma da istediği dosyalarda çok hızlı, istemediği dosyalarda çok yavaş hareket ediyor. Bunun gerekçesi iş yükü ya da şüpheli sayısının fazlalığı, delillerin çokluğu ve toplanamaması gibi olarak gösterilse de aslında adli mekanizmanın gerçek anlamda bazen işletilmesi bazen işletilmemesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum” dedi.

Açılan davaların adaletle ya da başka bir şeyle açıklamanın mümkün olmadığını da ifade eden Aslan şunları söyledi: “Ülkemizde ya da burjuva hukuk sisteminde hukukun adaletle doğrudan bir bağlantısı olduğunu söylemek mümkün değil. Hukuk siyasal iktidara hizmet eden bir araç pozisyonunda kullanılıyor. Bir sopa olarak kullanılıyor, özellikle muhalefete karşı, caydırıcı güç olarak kullanılıyor.”

Dava açılanlar arasında eylemleri izleyen İzmir Muhabirimiz Metehan Ud da bulunuyor. Gezi eylemlerinin ilk günü haber takibi yaptığı anda gözaltına alınan ve ODTÜ ve Ahmet Atakan eylemlerinin dava dosyalarındaki fotoğraflarda elinde kamera olmasına rağmen hakkında dava açılan Muhabirimiz Metehan Ud’a son bir ay içinde 3 ayrı dava açılmış oldu.