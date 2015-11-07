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İzmir'de YÖK protestosuna polis müdahalesi; 37 gözaltı

İzmir'de YÖK'ün kuruluş yıl dönümü nedeniyle eylem yapmak isteyen gruba polis müdahalede etti, 37 öğrenci gözaltına alındı

07 Kasım 2015 15:42

İzmir'in Konak İlçesi'nde, Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) kuruluş yıl dönümü nedeniyle eylem yapmak isteyen gruba polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 37 öğrenci gözaltına alındı.

DHA’da yer alan habere göre,  Alsancak Semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin girişinde bugün akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, sloganlar atıp YÖK'ün kuruluşunu protesto etmek istedi. 

Yürüyüşe geçmek isteyen grupla buna izin vermeyen polis arasında arbede yaşandı. Grubun yürüyüşte ısrarı üzerine polis müdahale etti. Müdahale sırasında 37 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan eylemciler ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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