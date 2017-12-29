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İzmir'de yılbaşı öncesi bin polisle denetim

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, yılbaşı kutlamaları öncesinde, Şehirlerarası Otobüs Terminali ile şehrin giriş- çıkış noktalarında, bin polisin katıldığı denetim yapıldı

29 Aralık 2017 17:12

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, yılbaşı kutlamaları öncesinde, Şehirlerarası Otobüs Terminali ile şehrin giriş- çıkış noktalarında, bin polisin katıldığı denetim yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimlerde, haklarında arama kararı bulunduğu belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.
İzmir\'de, yılbaşı kutlamalarında yaşanabilecek olası olumsuzlukların önüne geçmek için denetimler sürüyor. İzmir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu bin polisle, bugün, şehrin giriş- çıkış noktaları ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde denetim yapıldı. Polis helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.
Şehir dışından kente gelen otobüslerde polis ekiplerince arama yapıldı. Narkotik köpekleri de arama çalışmalarında kullanıldı. Sistemden, toplam bin 427 kişinin genel bilgi taraması (GBT) yapıldı. Yapılan sorgulamalarda, haklarında arama kararı bulunduğu tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. Ayrıca kontrol edilen 170 araçtan 8\'inin sürücüsüne çeşitli suçlardan toplam 680 TL ceza kesildi. Yapılan üst ve bagaj aramalarında ise 3 kurusıkı, kaçak 50 paket sigara ve 2 sustalı bıçak ele geçirildi. Yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 3\'ü Afganistan, 2\'si Azerbaycan ve 2\'si Suriye uyruklu 7 kişi de İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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