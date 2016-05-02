İzmir'de 'yasak aşk' cinayeti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre M.B. eve geldiğinde eşi S.B. ile Ali Ş.'yi çıplak yakaladı. M.B., Ali Ş.'yi bıçakla öldürürken kaçan zanlıyı polis yakaladı.

Örnekköy semtinde meydana gelen olayda çocuğu hasta olduğu için işten erken çıkan, Karşıyaka'daki bir huzur evinde kış aylarında kalorifer görevlisi olarak görev yapan, yaz aylarında ise yemek servisinden sorumlu olan M.B. (39), eve geldiğinde iddiaya göre aynı huzurevinde çalışan temizlik görevlisi eşi S.B. ile yine aynı huzur evinde temizlik görevlisi olan Ali Ş.'yi çıplak yakaladı.

M.B., mutfaktan aldığı bıçakla evli ve 2 çocuk babası Ali Ş.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. M.B. olay sonrası evden kaçarken bir çocuk annesi S.B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kısa sürede yakalandı

Cinayet sonrası harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlı M.B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 2 çocuk babası M.B. ve eşi S.B. sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. M.B. ile Ali Ş.'nin ailecek görüştüğü belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemenin ardından Ali Ş.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.