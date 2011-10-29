İzmir'de yapı denetim operasyonu



T24- İzmir polisi, yapı denetim firmaları ve laboratuvarlarına yönelik dört ilde eşzamanlı operasyon düzenledi.Aralarında müteahhit, firma çalışanları ve teknisyenlerin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, denetledikleri ve standarda uygun olmayan inşaatlara 'uygun' raporu verdiği, bu yolla haksız kazanç elde ettikleri ileri sürüldü.







Zaman'ın haberine göre, Van'daki depremden sonra inşaatlarda kullanılan malzemeler ve sağlamlık konusu gündeme gelmişti. İzmir polisi merkez olmak üzere Manisa, Sinop ve Ankara'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. İzmir'de 22, diğer illerde de 3 kişi gözaltına alındı.





Beş yapı denetim firması ve üç yapı denetim laboratuvarına yönelik operasyonda gözaltına alınanların, normal şartlarda belediyeden ruhsat alamayacak durumdaki binalara, 10 ile 15 bin lira arasında değişen rakamlar karşılığında 'standarda uygundur' raporu düzenlediği iddia edildi.





Polis, operasyonun hazırlık sürecinde söz konusu binalarla ilgili teknik çalışma yürüttü. Denetlenen binalardan yedisi rastgele belirlendi. Bunlardan alınan beton ve demir numuneleri bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi tarafından yapılan incelemede, malzemelerin standarda uygun olmadığı, eksik malzeme kullanıldığı ve binaların olması gereken sağlamlıkta yapılmadığı ortaya çıktı.





Bu arada 30 kişilik şebekenin 25 elemanı gözaltına alınırken 5 kişinin ise yurtdışında bulunduğu, onlarla ilgili olarak da kırmızı bülten çıkarılacağı öğrenildi. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise müteahhitlerin iletişim bilgileri ile bugüne kadar alınan ruhsatlar, alınan rüşvetlerle ilgili bilgilerin yer aldığı bazı ajandalar ele geçirildiği iddia edildi.





Gözaltına alınan zanlılar ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilecek. Polisin operasyonuna maruz kalan 5 yapı denetim firması ile 3 laboratuvarla ilgili de ilginç bilgilere ulaşıldı. Buna göre standartlara uygun olmayan binalara uygundur raporu veren laboratuvarlardan biri daha önce bu tip olaylara karıştığı iddiaları üzerine Bayındırlık Bakanlığı tarafından kapatıldı. Bunun üzerine ise laboratuvar sahibinin bu kez eşinin adına laboratuvarı yeniden açtığı ileri sürüldü.

