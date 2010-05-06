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İzmir'de yakalanan seri katile 'eliza' testi

Ayri, İzmir'de öldürülen Mustafa Has'ın HIV taşıyıcısı olduğunun belirlenmesinin ardından eliza testi için hastaneye sevk edilecek.

06 Mayıs 2010 03:00

T24 - İzmir'de peş peşe işlenen 3 cinayetin zanlısı Hamdi Ayri, öldürülenlerden Mustafa Has'ın HIV taşıyıcısı olduğunun belirlenmesinin ardından eliza testi için hastaneye sevk edilecek.


Ayri'nin babası: Oğlumdan nefret ediyorum


Buca'daki İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ayri, travesti Mustafa Has ile ilişkiye girmediğini ifade etti. Ayri'ye, HIV bulaşıp bulaşmadığının belirlenmesi amacıyla eliza testi için hastaneye gönderileceği kaydedildi.


İzmir'de öldürülen travestide AIDS belirlendi


Diğer yandan Ayri'nin, güvenlik açısından özel bir hücrede tutulduğu, hücresinin başında sürekli bir görevlinin bulunduğu, zanlıyı bugüne kadar CMK gereği görevlendirilen avukatı dışında hiç kimsenin ziyaret etmediği öğrenildi.

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