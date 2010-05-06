İzmir'de yakalanan seri katile 'eliza' testi

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Buca'daki İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ayri, travesti Mustafa Has ile ilişkiye girmediğini ifade etti. Ayri'ye, HIV bulaşıp bulaşmadığının belirlenmesi amacıyla eliza testi için hastaneye gönderileceği kaydedildi.Diğer yandan Ayri'nin, güvenlik açısından özel bir hücrede tutulduğu, hücresinin başında sürekli bir görevlinin bulunduğu, zanlıyı bugüne kadar CMK gereği görevlendirilen avukatı dışında hiç kimsenin ziyaret etmediği öğrenildi.