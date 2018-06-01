İzmir'de yakalanan 2 FETÖ şüphelisi, Hakkari'de tutuklandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturma kapsamnında, haklarında arama kararı bulunan ve Hakkari\'de örgütün 2 yıl üst düzey yöneticiliğini yaptığı belirlenen 2 şüpheli, İzmir\'de yakalandı. Hakkari\'ye getirilen şüpheliler tutuklandı.

Hakkari Valiliği\'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında arama kararı bulunan ve Hakkari\'de 2 yıl üst düzey yöneticilik yaptığı belirlenen R.K ve N.K isimli şüphelilerin, Hakkari polisinin teknik takibi sonucu İzmir\'de yakalanıp gözaltına alındığı ve getirildikleri Hakkari\'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi.