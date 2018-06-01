T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de yakalanan 2 FETÖ şüphelisi, Hakkari'de tutuklandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturma kapsamnında, haklarında arama kararı bulunan ve Hakkari'de örgütün 2 yıl üst düzey yöneticiliğini yaptığı belirlenen 2 şüpheli, İzmir'de yakalandı

01 Haziran 2018 12:32

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturma kapsamnında, haklarında arama kararı bulunan ve Hakkari\'de örgütün 2 yıl üst düzey yöneticiliğini yaptığı belirlenen 2 şüpheli, İzmir\'de yakalandı. Hakkari\'ye getirilen şüpheliler tutuklandı.
Hakkari Valiliği\'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında arama kararı bulunan ve Hakkari\'de 2 yıl üst düzey yöneticilik yaptığı belirlenen R.K ve N.K isimli şüphelilerin, Hakkari polisinin teknik takibi sonucu İzmir\'de yakalanıp gözaltına alındığı ve getirildikleri Hakkari\'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHAFETÖPDYHakkariHakkari Valiliği
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24