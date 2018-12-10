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İzmir'de yağmur yağışı etkili oldu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, gün boyu etkili olan yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı işyerlerini su bastı

10 Aralık 2018 22:17

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, gün boyu etkili olan yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı\'ndaki bazı işyerlerini su bastı.
İzmir\'de, öğle saatlerinde başlayan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Banliyö ulaşımı hizmeti veren İZBAN çalışanlarının da grevde olması nedeniyle, kentin bazı noktalarındaki araç trafiğinde aksaklıklar yaşandı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı\'ndaki bazı işyerlerini de yağmur suları bastı. Çalışanlar, dükkanların içine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

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