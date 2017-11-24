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İzmir'de uyuşturucu ticaretine 37 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 78 kişiden 37’si tutuklandı

24 Kasım 2017 19:26

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 78 kişiden 37’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Bayraklı, Buca, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Narlıdere ve Seferihisar ilçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda poşetler içerisinde 18 kilo 650 gram esrar, 8 bin 380 gram bonzai, 4 bin 24 ecstays hap, 722 gram metafetamin, 165 gram kokain, 35 gram eroin ve 25 gram skank ele geçirildi. Operasyon kapsamında 78 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37 ‘si tutuklandı, 14’ü adli kontrol şartıyla 41 kişi serbest bırakıldı. Emniyetten yapılan açıklama da \"İl Emniyet Müdürümüz Sayın Hüseyin Aşkın’ın talimatları doğrultusunda kurulan WhatsApp ihbar hattı uygulamasına ihbarda bulunan vatandaşlarımızın kimlik bilgileri veya verdiği bilgiler üçüncü şahıslar ile paylaşılmamakta, yapılan bu ihbarlar ise ekiplerimizce detaylı bir şeklide değerlendirilip, çalışmalar hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Uyuşturucu ile mücadelede vatandaşlarımıza, anne babalara ve okul yöneticilerine önemli görevler düşerken, İzmir Emniyet Müdürlüğü olarak gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir\" denildi.

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