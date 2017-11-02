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İzmir'de uyuşturucu ticaretine 15 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, uyuşturucu ticaretine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 15'i tutuklandı

02 Kasım 2017 16:53

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, uyuşturucu ticaretine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 15\'i tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Buca\'da 2 kişinin araç kiralayarak ve ticari taksi kullanarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonucunda S.Ö. (25), M.K. (44), M.K. (19), S.S. (19), Ö.K. (21) ve F.A.\'nın (32) bu araçlarla uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Yapılan operasyonla 6 şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada 60 gram eroin ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5\'i tutuklandı, 1 kişi Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kent genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda ise 19 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 6.5 kilo esrar, 100 gram bonzai, 170 gram metamfetamin adlı uyuşturucu, 50 gram taş kokain, 10 gram toz kokain, 5 uyuşturucu hap, 10 hintkeneviri, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 136 tabanca fişeği, 2 şarjör ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 10\'u tutuklandı, 4\'ü adli kontrol olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakıldı.

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