İzmir'de uyuşturucu tacirlerine darbe

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 113 kilo 400 gram esrar, 3.5 kilo bonzai, 6 kilo 900 gram kokain, 2 bin 195 uyuşturucu hap, 790 gram metamfetamin ile 400 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 205 kişinin 105\'i tutuklandı.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda uyuşturucu madde tacirlerine yönelik, Aliağa, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Narlıdere ve Seferihisar\'daki çeşitli adresler ile kent giriş ve çıkış noktalarında operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda, 113 kilo 400 gram esrar, 3.5 kilo bonzai, 6 kilo 900 gram kokain, 2 bin 195 uyuşturucu hap, 790 gram metamfetamin ve 400 gram eroin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin 140 TL, 3 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 101 tabanca fişeği, 37 tüfek fişeği ve 8 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 205 şüphelinin 105\'i, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



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