T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Beydağ ilçesinde bir ev ile mısır tarlasında yapılan aramalarda, 53 kilo 25 gram kubar esrar ve 73 kök Hint keneviri ele geçirildi

17 Ağustos 2018 14:52

Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Beydağ ilçesinde bir ev ile mısır tarlasında yapılan aramalarda, 53 kilo 25 gram kubar esrar ve 73 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beydağ\'ın kırsal Karaoba Mahallesi\'nde yaşayan E.K., İ.K., Ö.K., S.K.\'nin mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı\'ndan alınan arama izniyle operasyon yapan jandarma ekipleri, mısır tarlasında ve çevresinde 73 kök Hint keneviri ele geçirdi. Şüphelilerin evinin bahçesinde ise 53 kilo 25 gram kubar esrar bulundu. Uyuşturucuya imha edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili şüpheliler E.K., İ.K., Ö.K., S.K., gözaltına alınarak sorgulama ve ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FarukDHABeydağHintUyuşturucuylaJandarma KomutanlığıKaraoba MahallesiCumhuriyet SavcılığıUyuşturucuyaOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24