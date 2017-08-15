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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

899 kök Hint keneviri ile 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi

15 Ağustos 2017 19:54

İzmir’in Beydağ ve Kiraz ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 899 kök Hint keneviri ile 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Beydağ ile Kiraz’da operasyon düzenledi. Beydağ’ın Aktepe Mahallesi’nde, incir bahçesi ile mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine ekipler bölgeye baskın yaptı. Baskında 104 kök Hint keneviri, 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan M.E.Ç. gözaltına alındı. Kiraz’da ise tarlasında Hint keneviri yetiştiren M.Z.’yi takibe alan ekiplerin yaptığı baskında 795 kök Hint keneviri ele geçirildi. M.Z. ile ona yardım ettiği belirlenen akrabası H.Z. gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan 3 şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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