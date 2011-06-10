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İZMİR'DE ÜRETİLEN SAHTE İÇKİLER EGE'YE İZMİR (A.A)

10 Haziran 2011 13:26

-İZMİR'DE ÜRETİLEN SAHTE İÇKİLER EGE'YE İZMİR (A.A) - 10.06.2011 - İzmir'in Karabağlar ilçesindeki imalathaneye yapılan baskında gözaltına alınan 4 zanlının, imal ettikleri sahte içkileri İzmir ve çevresindeki bazı sahil beldelerinde piyasaya sürdüklerini, ancak Bodrum'a göndermediklerini iddia ettikleri öğrenildi. Karabağlar ilçesindeki depoda içki imal ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan H.K, O.Ç, O.Y. ve Ö.K'nın sorgusu sürüyor. İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliğinde sorgulanan 4 kişinin ilk ifadelerinde, imal ettikleri sahte içkileri İzmir ve çevresindeki bazı tatil beldelerinde piyasaya sürdüklerini, ancak Bodrum'a göndermediklerini söyledikleri bildirildi. Sahte içki imal edilen depoyu kiralayan H.K. ile içki yapımında yanında çalışan O.Ç, O.Y. ve Ö.K'nın işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Polis ekiplerinin, Karabağlar ilçesinde bir binanın alt katında bulunan depoya düzenlediği baskında 876 şişe viski ve votka, bin 500 boş şişe, 200 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmişti.

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