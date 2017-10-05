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İzmir'de tüpgaz patlamasında Suriyeli genç yaralandı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak İlçesi'ndeki bir evde ilk belirlemelere tüpgaz sızıntısından kaynaklanan patlamada Suriye uyruklu bir kişi yaralandı

05 Ekim 2017 02:58

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak İlçesi\'ndeki bir evde ilk belirlemelere tüpgaz sızıntısından kaynaklanan patlamada Suriye uyruklu bir kişi yaralandı. Çevrede paniğe neden olan patlama nedeniyle evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Olay, Basmane Semti 1273 sokakta Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı bir evde gerçekleşti. Tüpgazdan sızıp evin içerisinde biriken gaz, iddiaya göre trafodan çıkan kıvılcım nedeniyle patladı. Şiddetli patlamada ev harabeye dönerken odada bulunan ve soy ismi belirlenemeyen Suriye uyruklu 24 yaşındaki Omar yaralandı. Patlama, çevrede de korkuya neden oldu. Çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Omar\'ı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Omar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.
Bu arada İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olayın gerçekleştiği eve gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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