T24 LogoT24 Logo
Gündem

İZMİR'DE TÜP PATLADI: 4 YARALI İZMİR (A.A)

25 Ağustos 2010 13:52

-İZMİR'DE TÜP PATLADI: 4 YARALI İZMİR (A.A) - 25.08.2010 - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen tüp patlaması sonucu 4 kiş yaralandı. Karşıyaka ilçesi Bostanlı semti 6010 Sokaktaki büfe deposunda meydana gelen patlamada yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Aynur Can'ın (34) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Dükkanların kırılan camlarıyla hafif yaralanan diğer 3 kişinin ise özel sağlık kuruluşlarında tedavilerinin yapıldığı belirtildi. Bu arada, sanayi tipi olduğu bildirilen tüp patlamasının yaşandığı iş yerinin önünde park halindeki LPG'li bir aracın büyük bölümünün yanarak, kullanılamaz hale geldiği, LPG deposunun da patladığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24