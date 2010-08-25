-İZMİR'DE TÜP PATLADI: 4 YARALI İZMİR (A.A) - 25.08.2010 - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen tüp patlaması sonucu 4 kiş yaralandı. Karşıyaka ilçesi Bostanlı semti 6010 Sokaktaki büfe deposunda meydana gelen patlamada yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Aynur Can'ın (34) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Dükkanların kırılan camlarıyla hafif yaralanan diğer 3 kişinin ise özel sağlık kuruluşlarında tedavilerinin yapıldığı belirtildi. Bu arada, sanayi tipi olduğu bildirilen tüp patlamasının yaşandığı iş yerinin önünde park halindeki LPG'li bir aracın büyük bölümünün yanarak, kullanılamaz hale geldiği, LPG deposunun da patladığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.