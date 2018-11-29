İzmir'de, tünelde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR-Aydın yolundaki 75\'nci Yıl Selatin Tüneli\'nde, kontrolden çıkan TIR devrildi, sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Belevi mevkiinde bulunan 75\'nci Yıl Selatin Tüneli\'nde meydana geldi. Aydın\'dan İzmir yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 PGD 79 plakalı TIR, tünel çıkışına 500 metre kala sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Selçuk Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, tünelde yaklaşık 1,5 saat aksayan araç trafiği, TIR\'ın vinçle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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