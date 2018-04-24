T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de tramvayın elektrik bağlantısı koptu, seferler aksadı (2)

ARIZA GİDERİLDİ, TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ İzmir'de elektrik bağlantılarından birinin kopması nedeniyle Halkapınar- Üçkuyular arasında durdurulan tramvay seferleri, arızanın giderilmesiyle geç saatlerde normale döndü

24 Nisan 2018 01:54

ARIZA GİDERİLDİ, TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
İzmir\'de elektrik bağlantılarından birinin kopması nedeniyle Halkapınar- Üçkuyular arasında durdurulan tramvay seferleri, arızanın giderilmesiyle geç saatlerde normale döndü.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARIZA GİDERİLDİ TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ İzmirHalkapınar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24