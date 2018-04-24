İzmir'de tramvayın elektrik bağlantısı koptu, seferler aksadı (2)
ARIZA GİDERİLDİ, TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
İzmir'de elektrik bağlantılarından birinin kopması nedeniyle Halkapınar- Üçkuyular arasında durdurulan tramvay seferleri, arızanın giderilmesiyle geç saatlerde normale döndü
24 Nisan 2018 01:54
ARIZA GİDERİLDİ, TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
İzmir\'de elektrik bağlantılarından birinin kopması nedeniyle Halkapınar- Üçkuyular arasında durdurulan tramvay seferleri, arızanın giderilmesiyle geç saatlerde normale döndü.
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