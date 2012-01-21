-İzmir'de trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı ÖDEMİŞ (A.A) - 21.01.2012 - İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Ödemiş'ten İzmir'e giden Volkan Eriş (25) yönetimindeki 45 DY 770 plakalı hafif ticari araç, Demircili Köyü yakınlarında, Muammer Çam'ın (52) kullandığı 44 HS 020 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Zeliha Şener (27) ile kucağında oturan oğlu Poyraz Efe (4) olay yerinde, Açelya Yakanoğlu (6) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Aleyna Efe (8), Çağla Yakanoğlu (12) ve Zahide Yakanoğlu (34) Ödemiş Devlet Hastanesi, Volkan Eriş ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.