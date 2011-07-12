-İZMİR'DE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ İKİ KADIN TUTUKLANDI İZMİR (A.A) - 12.07.2011 - Terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada hapis cezasına çarptırılan, haklarında yakalama kararı bulunan ve tatil için geldikleri İzmir'de yakalanarak adliyeye sevk edilen iki kadın tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Özlem İ. (25) ile Eylem A. (30), haklarındaki kesinleşmiş 6 yıl 3'er aylık hapis cezalarının vicahiye çevrilmesi sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla aranan Özlem İ. ve Eylem A'yı, Karşıyaka'da bir alışveriş merkezinde yakalamış, iki kadının terör örgütü üyesi olmak ve Tunceli'de örgüt adına propaganda yapmak suçlarından yargılandıkları davada 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu bildirilmişti.