İzmir'de terör operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yaptıkları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10\'u sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın doğum günü olan geçen 4 Nisan\'da örgütün propagandasını yaptıkları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Motosikletli Yunus Timleri de yaptıkları uygulamalarda örgüt üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10\'u \'Terör örgütü üyesi olmak\' suçundan tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.