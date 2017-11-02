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İzmir'de terör operasyonu: 10 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları belirlenen 10 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı

02 Kasım 2017 16:23

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, terör örgütü PKK/KCK\'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları belirlenen 10 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Terörle Mücadele, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bayındır, Torbalı ve Çeşme ilçelerinde belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişiden 10\'u, operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 17 cep telefonu, 5 tablet, 18 sim kartı, 1 kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 7 fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, aranan 1 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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