İzmir'de, teknoloji üssü gibi meslek lisesi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesindeki, Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, birbirinden kaliteli yazılım ve endüstriyel otomasyon projeleriyle Türkiye çapında başarılar elde etti. İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okulu ziyaret ederek öğrencileri teşvik, hocalarını ise tebrik etti.

Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan \'MZRoboteam\', ürettiği projelerle göz dolduruyor. Dikkat seviyesinin ölçümü ve odaklanma sorunu yaşayan öğrencilerin tespitinde kullanılan cihaz, robotik teknolojinin kullanıldığı ve çeşitli ürünlerin ağırlık standartlarını ölçüp standart dışı olanları belirleyen Endüstri 4.0 teknolojisinin kullanıldığı Terazi 4.0, uzaktan kumanda edilebilen elektrikli süpürge, ev hayvanlarının insan yardımı olmaksızın odalara girip çıkmalarını sağlayan \'Dost Kapısı\', imkanı kısıtlı olan okul ve öğrencilerin yüksek ücretli deney aletlerini daha düşük bütçelerle sanal gerçeklik ortamında tanımalarına imkan veren \'Sanal Laboratuvar\' gibi projeler, Türkiye çapında gerçekleştirilen çeşitli yarışmalarda ödüllere layık görüldü.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etmek için Mahzar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ni ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve üretilen projeler hakkında bilgi alan Yahşi, \"Meslek lisesi öğrencilerimizin kazandığı bu başarılar bizleri gururlandırıyor. Bu öğrencilere imkan verildiği zaman sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında ses getirecek projelere imza attıklarını görüyoruz. Burası, adeta bir proje imalathanesi gibi çalışıyor. Hem öğrencilerimizin, hem de danışman eğitimcilerimizin bu çalışmalarının patent anlamında da ses getireceğine inanıyorum. Bu öğrencilere bizler imkan verdik ve onlar da dünya genelindeki zekalara taş çıkartıyorlar. Hepsini alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum\" dedi.

ÖDÜL ALAN PROJELER

Çeşitli ebatlardaki ürünlerin ağırlıklarını, tamamen robotik teknolojiyle ölçen ve standart dışı olanlarını ayırıp bilgisayara raporlayan, Endüstri 4.0 teknolojisinden ilham alınarak yapılan Terazi 4.0 projesi, geçen yıl TÜBİTAK Ege Bölge Birinciliği\'ni kazandı. Okulun 12\'nci sınıf öğrecilerinden Bilal Bakartepe ve Harun Ersöz\'ün gerçekleştirdiği bu proje ayrıca, Türkiye çapında 4\'üncü olarak teşvik ödülüne layık görüldü.

Uzaktan kumanda edilip hem geniş, hem de dar alanda çöp toplayan, okul bahçelerinde işlevsel olarak kullanabilen \'Süpürgeç\' çalışması ise Yaşar Üniversitesi\'nin düzenlediği Yaşamda Kalite, Proje ve Fikir yarışmasında birincilik kazandı.

Diğer 12\'nci sınıf öğrencilerinden Musa Can Polat ve Mustafa Çetinoğlu\'nun geliştirdiği, okul bahçesinden toplanan pet, cam ve teneke atıkların ayrıştırıldığı ve çöpü atan öğrencinin makine tarafından tanınıp otomatik olarak puan kazandığı \'Ayrıştır/Kazan\' makinesi de İzmir Ekonomi Üniversitesi\'nin düzenlediği Çevre Dostu ve Verimli Enerji Projesi yarışmasında birincilik kazandı. Ayrıca, aynı yarışmada, yine 12\'nci sınıf öğrencileri Himmet Yalçın, Muhammet Selman Tamer ve Tunahan Turhan\'ın yaptığı, ev hayvanlarını sensör yardımıyla algılayan ve insan yardımı olmaksızın onların güvenli şekilde içeri girip dışarı çıkmalarını sağlayan \'Dost Kapısı\' projesi de, üçüncü olmaya hak kazandı.

Maddi olarak kısıtlı imkanlara sahip olan eğitim kurumlarının temin etmelerinin zor olduğu bazı deney ve laboratuvar aletlerinin sanal gerçeklik ortamına aktarılması fikrini hayata geçiren, \'Sanal Laboratuvar\' projesi ise Teknofest İstanbul İnsanlık Yararına Teknoloji\'de, eğitim kategorisinde yarışmaya hak kazandı. Projeyi gerçekleştiren 12\'nci sınıf öğrencileri Kemal Ayan, Kerem Tatar, Kemalcan Öztürk ve İlhan Çiftlikli ise Türkiye Teknoloji Takımı\'na seçildi.

ODAKLANMA PROBLEMİNE DE ÇÖZÜM ÜRETİLİYOR

Öğrencilerden Emre Kaan Akbulut ve Burak Tok\'un yaptığı bir diğer uygulama olan ve dikkat seviyesinin ölçümü ve odaklanma sorunu yaşayan öğrencilerin tespitinde kullanılan cihaz da, yine TÜBİTAK\'a gönderilen projeler arasında. Cihazın kulak memesi ve alın kısmına temasıyla, beyindeki BETA sinyalleri 0 ile 100 arasında bir sayı değerine dönüşürülüyor ve bu değerler bluetooth teknolojisiyle bilgisayar ortamına aktarılıyor. Bu değerin, yani dikkat seviyesinin yüksekliğine göre bir oyuncak araba hareket ediyor ve böylece öğrencinin odaklanma oranının hangi noktada olduğu, bilgisayardaki değerlere bağlı kalmaksızın, oyuncak arabanın hareketine göre kontrol edilebiliyor. TÜBİTAK\'a gönderilen bu projenin de ödül alması bekleniyor.



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