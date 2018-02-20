İzmir'de, taşeron düzenlemesi kapsamında 2 bin 500 işçinin iş akdi askıya alındı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen, taşeron işçilerle ilgili düzenleme kapsamında, belediyelerde taşeron olarak çalışan, emekli olan, emekliliği hak eden ve eski hükümlü olan işçilerin iş akdi askıya alındı. İzmir\'de yaklaşık 2 bin 500 işçinin bir anda işsiz kaldığı belirtildi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 696 sayılı KHK için, \"Bu yasada bir art niyet var\" dedi.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdi. Kamuda çalışan taşeron personelin kadroya alınmasını kapsayan KHK, eski hükümlüler ile emekliliği hak eden ve emekli olup çalışmaya devam eden işçileri, kapsam dışında bırakıyor. KHK\'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte İzmir\'deki belediyelerde işten çıkarmalar da başladı. Emekli ve hükümlü personelin iş akdinin bu sabah askıya alınması ile birlikte bir anda kendini kapının önünde bulan işçiler, ne yapacağını şaşırdı. İşçilerin örgütlü bulunduğu DİSK Ege Bölge Temsilciliği\'nden, tepki geldi. Sendika binasında açıklama yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 696 sayılı KHK çıktığında Ak Parti\'nin bunu bir müjde olarak nitelendirdiğini ve 1 milyon 50 bin kişiye kadro verileceğini açıkladığını belirterek, \"Ama gün geçtikte gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Taşerona kadro tam bir hüsrana döndü. Türkiye genelinde 200 bin kişi, çalışırken işsiz kalma riski ile tanıştı. Böyle taşerona kadro olmaz. Alın bu KHK\'yı başınıza çalın. Bunun hesabı siyasal iktidardan sorulacak\" dedi.

\'VALİLİK İTİRAZ DİLEKÇELERİNİ ALMADI\'

İzmir Valiliği\'nde kurulan tespit komisyonunda işçinin itiraz dilekçelerinin alınmadığını söyleyen Memiş Sarı, Vali Erol Ayyıldız\'a seslenerek, \"KHK\'da itirazların 3 gün içinde valiliklere yapılacağı belirtildiği halde Valilik bu dilekçeleri almıyor. Eğer bu maddede bir değişiklik yapıldıysa bunu yayınlayın\" diye konuştu. Memiş Sarı, sorunun çözülememesi halinde gerekirse iş akdi askıya alınan, çalışırken işsiz bırakılan işçileri İzmir Valiliği\'nin önünde toplayacaklarını belirtti. KHK\'yı devletin çıkardığını ve sorunun çözümünün de devlette olduğuna işaret eden Sarı, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti.

\'YENİ İŞSİZ ORDUSU\'

Genel İş 2 No\'lu Şube Başkanı Arif Yıldız ise şunları söyledi:

\"Vali Erol Ayyıldız\'ın itiraz dilekçelerini almaması gibi yanlış tutumundan vazgeçmesini istiyoruz. Arkadaşlarımızın itiraz dilekçelerini kabul etmeli. Arkadaşlarımızdan birinin dahi burnu kanamadan istihdam edilmesi sağlanmalı.\"

DİSK Genel İş İzmir 3 No\'lu Şube Başkanı Güral Doğan ise kadro talebinin kandırmaca olduğunu öne sürerek, işçilerin yıllar önce işlediği suçun bedelini yeniden ödememesi gerektiğini dile getirdi. Doğan, \"Kendi komuta kademelerini oluşturmaya çalışıyorlar. Kendi yandaşını işlere koyma çabasındalar. Yarattıkları bu kaosta kendileri boğulacak. İşsizler ordusuna yeni işsizler eklemenin bedelini ağır ödeyecekler. Bu adaletsizliğin giderilmesini, bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz\" dedi.

\'MÜJDE DEĞİL CİNAYET\'

DİSK Genel İş İzmir 7 No\'lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu da Valilik Tespit Komisyonu\'nun doğru şekilde itiraz dilekçelerini incelemesi gerektiğinin altını çizdi. Köroğlu, \"Yıllarca çalışan arkadaşlarımız, evlerine ekmek götüren arkadaşlarımız şimdi işsiz. Biz bu KHK\'nın antidemokratik olduğunu baştan beri söylüyoruz. Bu KHK bir müjde değil katliam, cinayettir\" diye konuştu.

\'BÖYLE REZALET OLMAZ\'

Yaşanan sorun üzerine DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı\'yı ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da uygulamayı eleştirdi. Purçu, \"Böyle bir rezalet olabilir mi? KHK çıkarıyorsun ve ikinci kez bu insanları cezalandırıyorsun. Bu hükümetin, bu yasasında bir art niyet var. İşçiye destek çıkmaları gerekiyor. Çalışan işçiyi neden huzursuz ediyorsunuz? 10 yıldır çalışan işçiyi neden işten çıkarıyorsunuz? Sanki kaos ortamı istiyorlar. Böyle bir rezalet olmaz. Biz işçilerimizin yanındayız, ölümüne kadar işçilerimizin yanındayız\" dedi.

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