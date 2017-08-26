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İzmir'de tacize uğrayan kadınları döven polis 48 saatte tahliye edildi!

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: Kim hatalıysa gereken her şey yapılacak

26 Ağustos 2017 12:42

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde motosikletli iki kişinin tacizine uğrayan Derya Kılıç ve Serar Gürer’e fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan polis memuru Orhan Yarcel, avukatının itirazı üzerine 48 sonra tahliye edildi.

İzmir'de 10 Ağustos gecesi kendilerini taciz eden motosikletli iki saldırganı şikayet ettikleri polisin fiziki saldırısına uğradıkları iddia edilen Derya Kılıç (19) ve Seray Gürer (22) ile ilgili soruşturmada çarpıcı iki gelişme yaşandı. Motosikletli saldırgan O.G'den sonra kendisine şikayette bulunan Derya Kılıç'ı darp ettiği iddia edilen polis memuru Orhan Yarcel de tutuklandı. Orhan Yarcel, avukatının itirazı üzerine iki gün sonra tahliye edildi. 

"Kim hatalıysa gereken her şey yapılacak"

Kamuoyunda geniş yankı yaratan olay sonrası "Kim hatalıysa, hukuk çerçevesinde gereken her şey yapılacak" diyen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki 120 işyerine ait 240 dakikalık güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi. Yapılan incelemenin ardından polis memuru Orhan Yarcel tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Karara itiraz

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Alsancak semtinde Derya Kılıç ile arkadaşı Seray Gürer, kendilerini taciz ettiğini ileri sürdükleri motosikletli kişileri şikayet etmek isterken, Derya Kılıç'ın polis tarafından darbedilmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında birçok işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemişti. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler Bornova ilçesinde operasyon düzenledikleri operasyonla motosiklet sürücüsü O.G. (24) ile arkada oturan S.Ç'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinden suçunu itiraf eden O.G. adliyeye sevk edildi, S.Ç. ise serbest bırakılmıştı.

48 saatte tahliye

Yazılı ve görsel basında çıkan haberler ve kızların şikayeti sonrası önce soruşturma açılmıştı. Soruşturmanın ardından ifadeleri alınan polis memuru Orhan Yarcel toplumda infial uyandırma ve hafif yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis memurunun avukatı Ufuk Yetişir tutuklama talebine itiraz için bir üst mahkeye başvurdu. Polis memuru 48 saat içinde tahliye edildi.

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